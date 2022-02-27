Baharın habercisi bademler çiçek açtı

Adıyaman’da çetin geçen kış aylarının ardından baharın müjdecisi olan çiçekler açtı.

Baharın habercisi olan çiçekler doğayı süslemeye başladı. Papatyalar başta olmak üzere çiçekler açıldı. Yabani bademler pembe renkli çiçeklerini açtı.

Son 22 yılın en soğuk ve karlı kış mevsimini yaşayan Adıyaman’a bu yıl bahar geç geldi. Yüksek dağlarında hala kar bulunan Adıyaman’ın rakımı düşük bölgelerinde çiçekler açtı. Hafta sonu vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek, doğa ile baş başa olabileceği yerlere gitti.