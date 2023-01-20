Bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelenin etkin bir şekilde yapılması ve kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sağlanması amacıyla Bağımlıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcıları İhsan Maskar, Mehmet Yasin Erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sekretaryasını yaptığı toplantıda, toplumumuzu ve özellikle gençleri derinden etkileyen uyuşturucu ve uyuşturucu madde bağımlılığı mücadele konusunda 2022 yılında yürütülen faaliyetler değerlendirilerek, bundan sonraki dönemde koruyucu ve önleyici tedbirler ile 2023 yılında yapılması gereken çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verildi.

Bağımlılıkla mücadelede aile, toplum ve çevrenin desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Mahmut Çuhadar, “Bağımlılıkla mücadelede özellikle gençlerimizin zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için yerelde sivil toplum kuruluşları, vatandaşımız ve tüm kamu kurumlarımızla birlikte, topyekun seferberlik anlayışıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Özellikle valiliğimiz himayesinde hayata geçirdiğimiz BEYEN projesi çerçevesinde birçok gencimizi sosyal ve kültürel faaliyetlerle bu illetten uzak tuttuk. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korunması amacıyla uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

Toplantı, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.