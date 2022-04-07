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‘Bağımlılıkla mücadele’ çalıştayı yapıldı
Adıyaman’ın Besni ilçesinde ‘Bağımlılıkla mücadele’ çalıştayı düzenlendi.
ADIYAMAN 07.04.2022, 14:44
Adıyaman’ın Besni ilçesinde ‘Bağımlılıkla mücadele’ çalıştayı düzenlendi.
Gerçekleştirilen çalıştaya Besni Kaymakamı Nazlı Demir, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Besni ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Bağımlılıkla mücadele’ çalıştayında bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan durumlar ele alındı. Çalıştayda aynı zamanda halkın bağımlılıkla mücadelede daha bilinçlenmesi konusunda nelerin yapılabileceği konuşuldu.