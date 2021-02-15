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Bademler yalancı bahara aldandı
Adıyaman’da hava sıcaklığının normalin üstünde olması nedeniyle bademler çiçek açtı.
ADIYAMAN 15.02.2021, 17:37
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Adıyaman’da hava sıcaklığının normalin üstünde olması nedeniyle bademler çiçek açtı.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yalancı bahara aldanan badem ağaçları çiçek açtı. Adıyaman’ın Tut ilçesi Havutlu köyünde bademler kış ayında çiçek açtı. Hava sıcaklığının bahar aylarını aratmadığı Adıyaman’da, hava sıcaklığı 18 dereceye kadar yükseliyor.