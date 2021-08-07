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Baca yangını korkuttu

Adıyaman’da, bir iş yerinin baca kısmında çıkarak paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ADIYAMAN 07.08.2021, 19:36
Baca yangını korkuttu

Adıyaman’da, bir iş yerinin baca kısmında çıkarak paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilene bilgilere göre, Kap Cami mahallesi Sümer Meydanı yakınlarında bulunan bir iş yerine ait bacada yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis ekipleri ise çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altın alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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