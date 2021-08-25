Ayşe Hasan Gündüz Aile Sağlığı Merkezinin açılışı yapıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde hayırsever Erdal Gündüz tarafından yer tahsisi yapılan aile sağlığı merkezi, yapımının tamamlanmasının ardından düzenlenen programla hizmete girdi.

Besni ilçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde yapılan Ayşe Hasan Gündüz Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışına Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediye Başkan Yardımcısı Sait Cengiz Baba, AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, Besni Sağlık Müdürü Dr. Abdurrahman Arpacı, kurum amirleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Gerçekleştirilen programda Kaymakam Nazlı Demir Aile Sağlığı Merkezi hekimleri ile görüşerek bilgi aldı ve aşı konusunda vatandaşları uyarmasını istedi.

Programda konuşan Kaymakam Demir, “Bugün 15 Temmuz Mahallemizde bulunan Ayşe Hasan Gündüz Aile Sağlığı Merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. Kurumumuz resmi olarak yaklaşık iki haftadır hizmet veriyor. Hayırseverimiz Erdal Gündüz beyin katkıları ile aile sağlığı merkezimiz 15 Temmuz mahallemizde yaklaşık dokuz bin kişilik bir nüfusa hizmet verecek. Şuan için iki aile hekimimizin ataması yapıldı. Zamanla nüfus devirleri yapılarak burada görev alan hekim sayımız üç ya da dörde kadar çıkabilecek. 15 Temmuz mahallemiz bizim yeni gelişen ve gittikçe de nüfusun arttığı bir mahallemiz. Gerek temel kamu hizmetlerinde gerekse yerel hizmetler anlamında gittikçe eksiklikler tamamlanmaya devam ediyor ve mahallemiz daha güzel bir hale gelmeye başlıyor. Bu anlamda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza ve bizlere destek olan herkese ve hayırsever ailemize teşekkür ediyoruz. Besni’miz gelişen bir ilçemiz bu tarz eksiklikler zaman zaman oluyor ama hep birlikte bunları gidermek için mücadele ediyoruz. Bölgemizin en güzel en gelişen ilçesi inşallah daha da güzel olacak özellikle yatırım anlamında da tüm yatırımcılarımızı Besni’ye davet ediyoruz. Böyle güzel bir hayır ile bizim sağlık hizmetlerimize destek olan hayırseverimiz Erdal beye de çok teşekkür ediyoruz Allah hepsinden razı olsun emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Açılışı yapılan aile sağlığı merkezinin yer tahsisini yapan Erdal Gündüz’e Besni Kaymakamı Nazlı Demir tarafından teşekkür plaketi verildi.