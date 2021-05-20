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Ayın polisleri ödüllendirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından ayın polislerine ödülleri verildi.

ADIYAMAN 20.05.2021, 16:42
Ayın polisleri ödüllendirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından ayın polislerine ödülleri verildi.

Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından hayata geçirilen ayın polisi uygulaması kapsamında ayın polisi seçilen polis memurları ödüllendirildi. Müdürlük binasında düzenlenen ödül törenine, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, şube müdürleri ve ödül alan polisler katıldı.

Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, görevlerinde üstün gayret ve çalışmaları dolayısıyla farklı birimlerde çalışan polis memurlarına teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.
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