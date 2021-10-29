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Aydın’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

ADIYAMAN 29.10.2021, 13:38
Aydın’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahmet Aydın yayımladığı mesajında, “Bundan bir asıl evvel Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kahraman ecdadımız vatanımızı işgale yeltenenlere karşı büyük bir istiklal mücadelesi başlatmış, bu destansı mücadelenin zaferle sonuçlanması ve ülkemizin düşman işgalinden kurtulmasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etmişti.

Bu topraklar üzerinde Sultan Alparslan’ın Malazgirt’ten başlattığı, Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethetmesiyle taçlandırdığı kutlu yolculuğumuz, Çanakkale’de büyük bir destana şahitlik etmiş, en zor dönemlerimizde bile şanlı ecdadımız Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebelerinde büyük bir zafer elde ederek, vatanımıza göz dikenleri hüsrana uğratmıştı.

Aradan bir asırlık bir süre geçmiş olmasına rağmen, dün olduğu gibi bugün de ülkemiz üzerinde hesabı olan ve bunun için her fırsatta türlü oyunlarla bağımsızlığımızı hedef alan dahili ve harici bedhahlar yok değil.

Ancak, kimler hangi hesabın içerisinde olurlarsa olsunlar, biz millet olarak birlik ve beraberliğimizi koruyup, bağlarımızı kuvvetlendirdiğimiz müddetçe hiçbir güç hiçbir zaman ülkemiz üzerindeki kötü emellerine ulaşamayacaktır.

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’in dediği gibi; ‘Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.’

Toplu vuran yüreklerin neler yapabileceğine tıpkı Çanakkale’de, Dumlupınar’da olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de bütün dünya şahit olmuştu. O gece aziz milletimizin yürekleri bir kez daha topluca vurmuş ve ülkemizin istikbaline pranga vurmak isteyenlerin yaktığı ihanet ateşi çok kısa bir süre içerisinde söndürülmüştü.

Türkiye’nin özellikle son yıllarda elde ettiği kazanımlar, gelişen ve büyüyen Türkiye’yi durdurmak isteyen dış güçler ve onların içerdeki maşalarını büyük bir tedirginliğe sevk etmiş olacak ki hala ülkemiz üzerinde planlar yapıyor, tezgâhlar kurmaya çalışıyorlar.

Ancak her daim bilinmelidir ki; Türkiye, Cumhuriyetimizin ilanının 98. yılında artık eskisinden çok daha güçlü ve dirayetlidir. Aziz milletimizle kurduğumuz bu güçlü bağ inşallah bizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize buluşturacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet bayramını bir kez daha tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şanlı ecdadımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

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