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Ayağının üzerinden otomobil geçti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadın ayağının üstünden otomobil geçti.

ADIYAMAN 26.06.2021, 11:58
Ayağının üzerinden otomobil geçti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadın ayağının üstünden otomobil geçti.

Edinilen bilgiye göre, Malatya karayolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mennaz Göksu (67) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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