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Avcılara yönelik kontroller devam ediyor

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kentte avcılara yönelik denetimler devam ediyor.

ADIYAMAN 21.12.2022, 12:27 21.12.2022, 12:36
Avcılara yönelik kontroller devam ediyor

Adıyaman’da, kaçak avlanan şahısların önüne geçmek için her daim görev başında olan Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekipleriyle birlikte koordineli bir şekilde denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan denetimler çerçevesinde avlanan kişilerin gerekli belgeleri, izin belgeleri kontrol edilirken aynı zamanda kurallara uymaları konusunda da uyarılarda bulunuyor.

#Adıyaman
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