ATSO’dan öğrencilere kıyafet yardımı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle, ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye ATSO tarafından kıyafet yardımı gerçekleşti.

Çeşitli okullarda belirlenen öğrencilere mont dağıtımı başladı. 23 Nisan İlkokulu’nda düzenlenen dağıtıma ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı katıldı.

Dağıtımda konuşan Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu’ya teşekkür etti.

ATSO Başkanı Mustafa Uslu ise açıklamasında, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteğiyle geleneksel hale getirdiğimiz her yıl okullarımızın açılışında kıyı mahallelerde maddi durumu zayıf olan mahallelerde TOBB’unda desteğiyle bizde katkı koyarak her sene bu çocuklarımızı giydiriyoruz. Kendi imkânlarımız ölçüsünde yardımlarımız devam ediyoruz. Bugün de kıyafetlerimizi dağıtmak için 23 Nisan İlkokulundayız. Biliyorsunuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği eğitime özellikle önem veren saygın bir kuruluşumuzdur. Gerek okullar olsun, gerek sosyal aktiviteler olsun hemen hemen okulu olmayan ilimiz yoktur. Hatta Adıyaman’da, TOBB’un iki tane okulu vardır. Ben buradan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ülkemizin en saygın sivil toplum örgütünün bu tür sosyal aktivitelere önem vermesi ve bizim de oraya bağlı olmamız bizleri hakikaten çok mutlu ediyor. En iyi yatırım imkânlar ölçüsünde insanlara yapılan yatırımdır. Bizlerde elimizdeki imkânlar çerçevesinde birkaç kişi de olsa burs vermeyi düşünüyoruz. Ben buradan Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.