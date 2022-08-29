ATSO Başkanı Mustafa Uslu’dan 30 Ağustos mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, bu yıl 100’üncüsünü kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Uslu mesajında şunları kaydetti: “26 Ağustos’ta başlayıp, 30 Ağustos’ta Türk Ordusu’nun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. 30 Ağustos tarihimizin en önemli günlerinden birisidir. Tarihimiz göstermiştir ki, milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. En zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi bunun en güzel örneğidir. Bizler de ecdadımızın kurduğu bu büyük ülkeyi, her alanda en ön sıraya taşıma gayretindeyiz. Bugün bize düşen, ülkemizin hedeflerine ulaşması için canla başla çalışmak, bu ruh ve şuuru gelecek nesillere aktarmaktır. Aziz Türk milletinin, kahraman ordusuyla tek bir yürek halinde verdiği bu zorlu mücadele ile elde ettiği kazanımları koruyarak, çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm üyelerimizin ve halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."