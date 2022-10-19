Atatürk Stadyumu’nda bakım çalışmaları başladı

Adıyaman’da futbol müsabakalarına yıllardır hizmet veren Atatürk Stadyumu’nda başlatılan dönemsel bakım çalışmalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş yerinde inceledi.

Fikret Keleş, “Her yıl olduğu gibi bu yılda sahanın bakımını titizlikle yaptırıyoruz. Futbolda en önemli unsur saha ve zemindir. Bu nedenle çimlerin bakımına özel bir itina gösteriyoruz. Sonbahar dönemi bakım çalışmaları ile zemin güçlendirme işlemlerine başladık. Merkez Atatürk Stadyumunun çimlerini güçlendirmek için delme, havalandırma, gübreleme, tohum, kumlama ve silindir çalışmalarımız devam ediyor” dedi.