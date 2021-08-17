Atatürk Bulvarının altyapısı yenileniyor

Adıyaman Belediyesi, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarında sürdürülen düzenleme çalışmalarını fırsat bilerek, bulvar boyunca altyapıyı yenileme işlemine başladı.

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen Atatürk Bulvarı’ndaki yenileme ve düzenleme çalışmalarını fırsat bilen Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, yol boyunca altyapı yenileme çalışmalarına başladı.

ASKİM ekipleri tarafından bulvarda sürdürülen altyapı yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren yetkililer, “Adıyaman Belediyesi olarak Atatürk Bulvarında sürdürülen çalışmaları fırsat bilerek, biz de bulvar boyunca altyapı yenileme işlemine başladık. Bu kapsamda, özellikle güney kısımdaki altyapı şebekesini baştan sona değiştireceğiz. Yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda içme suyunu taşıyan asbest boruları bağlantılarıyla birlikte daha sağlıklı borularla yenileyeceğiz” diye konuştu.

Belediye yetkilileri ayrıca, yenileme çalışmalarından sonra bulvarda tekrardan kazı yapılmaması için firmalarla görüşerek yapacakları bir çalışma varsa şimdiden yapmalarını istediklerini ve bulvarın yenileme çalışmalarından sonra zarar görmemesi için kazılara mümkün olduğunca izin vermeyeceklerini ilettiklerini söyledi.