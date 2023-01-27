Atatürk Barajı’nda su samuru görüldü

Adıyaman Atatürk Baraj Göleti’nde su samuru görüldü.

Adıyaman Atatürk Baraj Göletinin Kızılcapınar Köyü mevkiinde balık avlayan balıkçılar, su içerisinde su samuruyla denk geldi. Balıkçıların teknesinin etrafından bir süre uzaklaşmayan su samuru balıkçılar tarafından görüntülendi. İlk defa su samuruyla karşılaştıklarını söyleyen balıkçılar, oldukça şaşırdıklarını söyledi. Su samuru bir süre sonra su içerisinde gözden kayboldu.