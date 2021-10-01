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Atatürk Barajına şabut balığı bırakıldı

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarafından Atatürk Barajına 461 bin adet şabut balığı bırakıldı.

ADIYAMAN 01.10.2021, 12:12
Atatürk Barajına şabut balığı bırakıldı

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarafından Atatürk Barajına 461 bin adet şabut balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılı balıklandırma projesi kapsamında Şanlıurfa Su Ürünleri Üretim İstasyonundan temin edilen 461 bin adet şabut balığı yavrusu, Adıyaman’ın Gerger ve Kahta 11., 12., 13., 14., ve 16. bölge su ürünleri avlak sahalarına bırakıldı.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas balıkları törenle baraja bıraktı.

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