Atatürk Barajına 1,5 milyon yavru balık bırakıldı

Adıyaman’da Atatürk Barajına 1 milyon 596 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri avlak sahalarında balıklandırma çalışması yaptı. Adıyaman merkez, Kahta ve Samsat ilçeleri Atatürk Baraj Gölü 13, 14, 15 ve 16. bölge su ürünleri avlak sahalarına Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda üretilmiş olan 1 milyon 596 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.