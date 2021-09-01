banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Batılı devletleri böyle 'gömdüler'
Batılı devletleri böyle 'gömdüler'
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
Donald Trump: Kripto paralar 'felaket'
Donald Trump: Kripto paralar 'felaket'
Nagehan Alçı'dan flaş ''af'' iddiası
Nagehan Alçı'dan flaş ''af'' iddiası

Atatürk Barajına 1,5 milyon yavru balık bırakıldı

Adıyaman’da Atatürk Barajına 1 milyon 596 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.

ADIYAMAN 01.09.2021, 15:13
Atatürk Barajına 1,5 milyon yavru balık bırakıldı

Adıyaman’da Atatürk Barajına 1 milyon 596 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri avlak sahalarında balıklandırma çalışması yaptı. Adıyaman merkez, Kahta ve Samsat ilçeleri Atatürk Baraj Gölü 13, 14, 15 ve 16. bölge su ürünleri avlak sahalarına Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda üretilmiş olan 1 milyon 596 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Yorumlar (0)
31°
açık