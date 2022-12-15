ASGEM’de çalışmalar hız kazandı

Adıyaman sanayisinin ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirerek ilde büyük bir boşluğu dolduran ASGEM’de üretim ve istihdamın arttırılması için harekete geçildi.

Adıyaman Valiliği, Belediye Başkanlığı, Üniversite, Ticaret ve Sanayi Odası ve OSB başkanlığının ortaklığında OSB’de kurularak Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinasyonunda hayata geçirilen Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi (ASGEM), faaliyetlerine hız verdi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren ASGEM’de ayakkabıcılık sektörünün gelişimi için önemli bir adım atıldı. Türkiye’nin önemli ayakkabı firmalarının yetkilileri İstanbul’dan Adıyaman’a gelerek ASGEM’de üretim yapmak için kolları sıvadı. İki firmaya 600 metrekare yer tahsis edilirken firmalar makine ve ekipman tedariki sonrasında ASGEM’de ayakkabı üretimine başlayacak.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, Başkan Yardımcıları Haci Dikmen, Mahmut Arslan ve Yönetim Kurulu üyesi İsmet Atay ASGEM’de firma yetkilileri ile bir araya gelerek tahsis edilen alanda incelemelerde bulundu.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, geçtiğimiz günlerde temelleri atılan ayakkabı kent için bir başlangıç olduğunu belirterek, “İlimizde kalifiye eleman noktasında büyük bir boşluğu dolduran Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezimizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ülkemizde 6 büyük sektörden bir tanesi olan ayakkabı sektörünün ilk firmalarını ilimize getirerek üretim yapmaları için destek olduk. İnşallah önümüzdeki süreçte bu sektör ilimizde daha da gelişir ve ülkenin merkez üssü durumuna gelir. Adıyaman ayakkabı sektöründe ivme kazanacaktır. Kalifiye eleman açısından ilimizde istihdama yönelik ayakkabı sektörünün gelişmesi için gayretlerimiz sürecek. Bizim hedefimiz Adıyaman’da üretim yapan A’dan Z’ye, sektör ayrımı yapmaksızın, kimin ne ihtiyacı var ise işi bilen insanları yetiştirip işverenin bu ihtiyacını karşılayarak, istihdama katkı sağlamaktır. Gastronomi ve konfeksiyon bölümü ASGEM’de ilgi görmeye başladı. Farklı alanlarda kurslarımız devam edecek. Bizlere destek olan Valimiz Mahmut Çuhadar’a, Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç’a ve paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İldeki sanayi tesislerinin kalifiye eleman sıkıntısını gideren ve Adıyaman sanayisinin daha çok AR-GE ve innovasyona yönelmesini sağlayan sanayi geliştirme merkezinde laboratuvarlar, tekstil ve konfeksiyon, gastronomi, mobilya, elektrik alanına yönelik uygulama atölyeleri, eğitim salonları ve bilgisayar sınıfları yer alıyor.