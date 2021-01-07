Asfalt çalışması tamamlanan Millet Caddesi trafiğe açıldı

Adıyaman’da Millet Caddesi yapılan çalışmalar sonrasında trafiğe açıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yaklaşık bir yıl önce yapımına başlanan Millet Caddesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Kılınç, “Atatürk Bulvarı ile eski Samsat Caddesini birbirine bağlayan, Bahçecik Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi arasındaki Millet Caddesinde çalışmalar çok şükür tamamlandı. 1 Kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde olan cadde üzerinde toprakarme duvar ve bir adet menfez yapılarak şehrin güneyinde önemli bir ulaşım ihtiyacı karşılandı. İnşallah bu yolumuzu kısa süre içerisinde planladığımız Güney Çevreyoluna da bağlayarak şehrimizdeki ulaşım ağını daha da genişletiriz. Bu anlamda bize her zaman destek olan ve dualarını esirgemeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, bu ve yapacağımız diğer projelerin şimdiden ilimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.