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Asfalt çalışmalarına hız verildi

Adıyaman Belediyesi, yaz sezonu boyunca devam edecek olan asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

ADIYAMAN 22.06.2021, 14:33
Asfalt çalışmalarına hız verildi

Adıyaman Belediyesi, yaz sezonu boyunca devam edecek olan asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 1. Çevreyolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Süleyman Kılınç, çalışmaların ihtiyaç duyulan tüm noktalarda gerçekleşeceğini söyledi.

1. Çevreyolundaki incelemelerde sorumlulardan bilgi alan Başkan Kılınç, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirterek, “Sezonun başlamasıyla birlikte başlattığımız asfalt yenileme çalışmalarını sezon boyunca yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Allah’ın izniyle hedefimiz sezon sonunda asfalt sorununu tamamen ortadan kaldırmak” diye konuştu.
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