ASDEP değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ASDEP saha çalışmaları gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

Adıyaman, Kahta, Besni ve Gölbaşı sosyal hizmet merkezi sosyal hizmet personeli ile Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelinin katılımı ile gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır.

ASDEP ile nihai hedef olarak, vatandaşımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebiliyoruz. İlimizde bugüne kadar 67.487 hanede 185.851 vatandaşımızla görüşerek sosyal hizmete ve devletimizin diğer hizmetlerine erişimi noktasında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gereken tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızdan istirhamımız İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan ASDEP personelimizin ziyaretleri esnasında düşülen tereddütler noktasında Personelimizden Kimlik Kartlarını görmeyi talep etmeleri, Mahalle Muhtarından Konu ile ilgili bilgi almaları ve İl Müdürlüğümüze telefon ederek bilgi almalarıdır. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla yaklaşık olarak ilimizin yüzde 20’sini ziyaret ederek gerekli tespitlerimizi gerçekleştirdik. Bu tespitler sonucunda Bakanlığımızın hizmet modelleri olan evde bakım hizmeti, sosyal ekonomik destek ve diğer hizmetlerimiz olmak üzere diğer kamu kuruluşlarına da yönlendirme ve rehberlik çalışmalarımızı ivedilikle gerçekleştiriyoruz” dedi.