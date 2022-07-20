banner528

banner549

banner547

Son Dakika
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü
Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü
KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı
KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!

Asansör boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Adıyaman’da, bir binanın asansör boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ADIYAMAN 20.07.2022, 15:13
Asansör boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Adıyaman’da, bir binanın asansör boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde bulunan bir binanın asansör boşluğunda kedi seslerinin geldiğini duyan Zeynel Koca isimli vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde kediyi kurtardı. Her hangi bir yarası bulunmayan kedi, daha sonra serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu