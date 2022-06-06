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Arpa ve buğdaylar yangında küle döndü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen tarla yangınında arpa ve buğdaylar küle döndü.

ADIYAMAN 06.06.2022, 14:30
Arpa ve buğdaylar yangında küle döndü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen tarla yangınında arpa ve buğdaylar küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Tekağaç Köyünün Yazıyalankoz Mezrasında bulunan ekili alanda yangın meydana geldi. Elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığı tahmin edilen yangını fark eden köylüler alevlere müdahale etmeye çalıştı. Köylüler ile daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. 15 Dönümlük alanda meydana gelen yangında arpa ve buğdaylar küle döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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