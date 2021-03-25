Arıza müdahale ekiplerinin zorlu kar mesaisi

Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın özellikle kırsal bölgelerinde aniden başlayan kar yağışı nedeniyle, olası arızalara müdahale etmek için tüm önlemlerini alan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. sahada zorlu kar mesaisini gece boyunca da sürdürdü.

Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın yerleşim yerinin olduğu her metrekaresine hizmet götürmek hedefiyle 7/24 görev başında olan Akedaş ekipleri, yüksek kesimlerde yağışı devam eden kar, tipi ve sağanak yağmur nedeniyle oluşabilecek arızalara anında müdahale etmek için aldığı tüm önlemlerini uygulamaya koydu.

Özellikle yüksek kesimlerde yağan kar yağışının oluşturabileceği arıza nedeniyle kesinti yaşanmaması için kırsalda şebekelerini kontrol eden ekipler, diğer taraftan da çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak için arazi araçları, kar motorları ve amfibi paletli kar aracı ile kar ve tipi altında kilometrelerce yol kat etti. Ekipler, sık orman ve engebeli arazide ise karlı tepeleri tırmanarak ve yürüyerek aştı.

Zorlu şartlara rağmen, hava muhalefetinden dolayı zarar gören elektrik dağıtım hatlarından kaynaklanan elektrik kesintilerini gidermeye çalışan ekipler, zarar gören hatları onarıp, meydana gelen arızaları gidererek kesintisiz enerji verilmesi için yoğun çaba sarf etti. Vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı Akedaş ekiplerine teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesine bağlı Kınıkkoz Mahallesinden gelen arıza bildirimini değerlendirmek için yoğun kar yağışı altında arazi araçlarıyla bölgeye hareket eden ekipler, yolun kapanmasıyla yollarına yaya devam etti. Göksun’un bir diğer kırsal mahallelerinden Kazandere ve Hogdaş’ta da arızalara anında müdahale edildi.

Ekinözü ilçesinin kırsal mahallelerinde ise yer yer buz yükünün hatlar üzerine oluşturduğu ağırlık sebebiyle devrilen direklere gece müdahale edilmeye başlandı. Alişar, Akpınar ve Dedeler Mahallerinde oluşan arızalar, bölgede alınan önlemler nedeniyle anında giderildi.

Adıyaman’ın kuzey ve kırsal kesimlerinde de devam eden yağış nedeniyle oluşan arızalara hemen müdahale edildi. Akedaş ekipleri, abonelerine kesintisiz enerji sunmak için 7/24 sahada görev almaya devam edeceklerini vurguladı.