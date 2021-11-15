Arikent Deresi yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor

Adıyaman’ın Kahta İlçe belediyesi, Karşıyaka Mahallesi ile Arikent yol bağlantısını sağlayacak olan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki yolun menfez ve zemin dolgu çalışmalarını tamamlayarak ihata duvarı yapmaya başladı.

Yol çalışmasının aralıksız sürdüğünü belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Toprak Mahsulleri Ofisi’nden itibaren başladığımız Güney-Batı çevre yolumuzun devamı olan Arikent Deresi geçişindeki mevcut dar yolun yerine imar planında yer alan 15 metre genişliğinde olan ve direkt geçişi sağlayacak yolumuzun menfez ve yaklaşık 10 metre yükseklik seviyesine kadar zemin dolgu çalışmalarımız tamamlandı. Toprak kaymasını önlemek için bu yolun kenarlarına ihata duvarı (perde beton) yapmaya başladık. Bitince inşallah şehir içi trafik yoğunluğunu rahatlayacaktır. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.