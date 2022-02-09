Son Dakika
Arıcılık kursu kursiyerleri sertifikalarını aldı
Adıyaman Gölbaşı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce düzenlenen arıcılık kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları taktim edildi.
ADIYAMAN 09.02.2022, 16:02
Adıyaman Gölbaşı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce düzenlenen arıcılık kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları taktim edildi.
Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde yaklaşık 5 gün süren kursu başarıyla tamamlayan 26 kursiyere sertifikaları verildi. Mart-Nisan aylarında arıcılık kursunun yeniden açılacağını belirten Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü Erdal Yılmaz, “Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi ve ilçe müdürlüğümüzün ortaklaşa düzenlediği arıcılık kursu yaklaşık 5 gün sürdü. Kursa katılan 29 kursiyerden 26 tanesi kurs sonunda başarılı olup, arıcılık belgesi almaya hak kazandı. Mart-Nisan aylarında ilçemizde yeniden arıcılık kursu düzenlenmesi planlanmaktadır” diye konuştu.