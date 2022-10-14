Arı yetiştiricilerine eğitim verildi

Adıyaman Sert kabuklu Araştırmalar Enstitüsü tarafından yürütülen ve GAP Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen ‘Kovanlar anasız kalmasın’ projesi ana arı yetiştiriciliği eğitim programı düzenlendi.

Bir otelin salonunda gerçekleştirilen eğitim programında Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Doç. Dr. Aziz Gül, Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Atilla Öztokmak, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Ziraat Yüksek Mühendisi Alim Tutar eğitimci olarak katıldı.

Programın açılış konuşmalarının ardından eğitime geçildi. Proje Lideri olan Atilla Öztokmak, projenin tanıtımı yaparken, Doç. Dr. Aziz Gül bal arısını oluşturan bireyler-ana arı üretim yöntemleri-ana arı kalitesini etkileyen faktörler-arılarda yapay tohumlama, Yüksek Ziraat Mühendisi Alim Tutar ise başlatıcı, bitirici, erkek arı kolonilerinin hazırlanması-larva transferi ve ana arı yüksüklerinin hazırlanması-çiftleşme kutularının hazırlanması ve kontrolleri-ana arıların hasadı ve ana arının kovana uygulanması konularıyla ilgili eğitim verdi.