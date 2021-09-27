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Aranan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından uzun bir süredir çeşitli suçlardan aranan şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

ADIYAMAN 27.09.2021, 13:18
Aranan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından uzun bir süredir çeşitli suçlardan aranan şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce çeşitli suçlardan uzun bir süredir aranan M.T.A., isimli şahsın yakalanmasına yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şahsın izine ulaşıldı. Polis ekipleri şahsı yakalamak istediği esnada şahıs kaçmaya başladı. Bu esnada şahıs ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Şahıs kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyette tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yine yapmış oldukları çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenerek durdurdukları M.A., isimli bir şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 17 gram bonzai, 2.60 gram metamfetamin ve 1 gram eroin ele geçirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şahıs, Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 adet suç kaydı bulunan M.Ö.Ç., isimli şahsında durumundan şüphelenerek şahsı durdurdu. Polis ekiplerince üst araması yapılan şahsın üzerinden 36 gram eroin maddesi ele geçirildi. M.Ö.Ç., isimli şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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