Anne ve anne adayları uyuşturucuya karşı bilgilendirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince anne ve anne adaylarına uyuşturucuyla mücadeleye karşı eğitim verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, “En iyi narkotik polisi anne” projesi çerçevesinde Gölbaşı ilçesi Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezi kursiyerleriyle bir araya geldi. Ekipler burada bulunan 705 kursiyere uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgiler vererek istenmeyen durumlarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği polisle irtibat kurulmasını anlattı.