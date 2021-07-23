banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Fazla yazan 400 havalimanı taksisi bağlandı
Fazla yazan 400 havalimanı taksisi bağlandı
Davetiyeler 25 Bin Euro! Türk sosyetesi bu davet peşinde
Davetiyeler 25 Bin Euro! Türk sosyetesi bu davet peşinde
Eski MHK Başkanı Zekeriya Alp'e FETÖ soruşturması
Eski MHK Başkanı Zekeriya Alp'e FETÖ soruşturması

Anız yangınında saman balyaları küle döndü

Adıyaman’da çıkan anız yangınında köylülere ait bin adet saman balyası yanarak küle döndü.

ADIYAMAN 23.07.2021, 11:49
Anız yangınında saman balyaları küle döndü
banner502

Adıyaman’da çıkan anız yangınında köylülere ait bin adet saman balyası yanarak küle döndü.

Yangın, Adıyaman merkeze bağlı İncebağ köyünde meydana geldi. Anız yangı rüzgarın etkisiyle büyüdü. Büyüyen yangın köylü vatandaşların saman balyalarına sıçradı. Köylüler itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 200 dönüm anız yanarken, bine yakın saman balyası küle döndü. Yangını kontrol altına alarak söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501