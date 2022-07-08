Adıyaman’da, meydana gelen anız yangınında ağaçlar zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Paşamezrası Köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. 25 dönümlük alanda çıkan yangında çok sayıda ağaç ise zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.