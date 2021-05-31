Anız yangını korkuttu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Ali Erdemoğlu Mahallesi’nde bulunan Hüseyin Donatbay’a ait tarlada çıkan yangın çıktı. Meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. 60 Dönümlük tarlada çıkan anız yangınında bazı ağaçlar zarar gördü. İtfaiye ekipleri meydana gelen yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.