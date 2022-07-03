banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Cyle Larin veda etti
Cyle Larin veda etti
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan’ı yendi
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan’ı yendi

Anız yangını korkuttu

Adıyaman’da, meydana gelen anız yangını itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

ADIYAMAN 03.07.2022, 14:13
Anız yangını korkuttu

Adıyaman’da, meydana gelen anız yangını itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde anız yangını ihbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Buraya jandarma ekipleri ile birlikte gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 50 dönümlük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
29°
açık