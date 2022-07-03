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Anız yangını korkuttu
Adıyaman’da, meydana gelen anız yangını itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.
ADIYAMAN 03.07.2022, 14:13
Adıyaman’da, meydana gelen anız yangını itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.
Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde anız yangını ihbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Buraya jandarma ekipleri ile birlikte gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 50 dönümlük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.