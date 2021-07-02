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Anız yangını korkuttu

Adıyaman’da bir arazi içerisinde çıkan anız yangını korkuya neden oldu.

ADIYAMAN 02.07.2021, 17:24
Anız yangını korkuttu

Adıyaman’da bir arazi içerisinde çıkan anız yangını korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Lokman Köyünde bulunan bir arazide anız yangını meydana geldi. Kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından yakıldığı tahmin edilen yangını gören köylüler olay yerine koştu. Buraya gelen köylülerin çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
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