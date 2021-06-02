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Anız yangını korkuttu

Adıyaman’da, hasat sonrası çıkan anız yangını köylülerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

ADIYAMAN 02.06.2021, 15:09
Anız yangını korkuttu

Adıyaman’da, hasat sonrası çıkan anız yangını köylülerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan Külafhöyük Köyü yakınlarında hasadı yapılmış buğday tarlasında yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden köylüler, traktörleriyle olay yerine geldi. Köylüler, anız yangının civarda bulunan hasadı yapılmamış tarlalara sıçramaması için çalışma başlattı. Köylüler traktörlerine taktıkları pulluklarla tarlaları sürerek yangının önüne geçti.

Yaklaşık 40 dönümlük alanda çıkan yangın civardaki tarlalara sıçramadan söndürüldü.
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