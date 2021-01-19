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Ambulans filosuna 8 yeni ambulans katıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman’a 8 adet tam donanımlı ambulans gönderildi. Ambulanslar anahtar teslim töreniyle hizmete girdi.

ADIYAMAN 19.01.2021, 14:14
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Ambulans filosuna 8 yeni ambulans katıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman’a 8 adet tam donanımlı ambulans gönderildi. Ambulanslar anahtar teslim töreniyle hizmete girdi.

Adıyaman Valiliği önünde ambulansların anahtar teslim töreni yapıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 1’i yeni doğan üniteli olmak üzere toplam 8 adet ambulanslar hizmete girdi. Ambulansların 3 adeti merkeze, 2 adeti Kahta’ya, 1’i Besni’ye, 1’i Gölbaşı’na ve 1’i Gerger’e gönderilecek. Gönderilen ambulanslar törene katılan kişiler tarafından incelendi. Ambulansların anahtarları şoförlere teslim edildi.

Anahtar tesliminde konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ilde hizmet veren ambulans sayısının 56’ya yükseldiğini belirterek, “Toplam 8 adet tam donanımlı ambulans gönderildi. Yeni gelen 8 ambulans ile birlikte ilimizde hizmet veren ambulans sayısı 56’ya yükseldi. Yeni gelen ambulanslardan 3 adeti merkeze, 2 adeti Kahta’ya, 1’i Besni’ye, 1’i Gölbaşı’na ve 1’i Gerger’e gönderilecek. Böylelikle ambulans filomuzda 1 adet 4 seviyeli, 1 adet obezite, 1 adet yeni doğan, 3 adet kar paletli, 13 adet 4x4 ve 37 adet 4x2 ambulans hizmet vermektedir. İhtiyaç halinde Sağlık Bakanlığımıza bağlı hava operasyon ekibimizden uçak ambulans talep edilmektedir. Vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet verilmektedir. Bu ambulansların tahsis edilmesinde emeği geçen başta Sağlık Bakanlığımız ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, AK Parti iktidarıyla birlikte Adıyaman’ın bir çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da çağ atladığını vurgulayarak, “Rabbim muhtaç etmesin ama eksikliğini aratmasın inşallah. Sağlık alanında çok önemli mesafeler kat ettik. 2002 yılında bu şehirde 3 adet ambulans vardı, bu ambulanslardan birisi bozuk olurdu, diğerlerine yakıt koymadan başka illere sevk yapılamazdı. Şimdi hamt olsun tam donanımlı modern 56 adet ambulans var. Beş yaşını dolduran hizmetten düşürülüyor. Dolayısıyla çok sayıda ambulans alındı. Yine 2002’de sadece bir adet 112 acil servisimiz vardı. Şimdi 36 tane acil servisimiz var. Hasta yatak sayısına baktığımızda Adıyaman nitelikli yatak bakımından Türkiye ortalamasının üzerindedir. Yoğun bakım sayısına baktığımızda 2002’de 10 adet yoğun bakım var iken bu sayı 244’e çıkmıştır. Her alanda kat kat gelişmeler kaydedildi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin bitmesiyle oranlar çok daha yükselecek. Çelikhan’da 35 yataklı bir hastanın ihale sürecini yapılıyoruz. Eski devlet hastanesinin oraya yeni bir hastane yapmayı planlıyoruz. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da ilimiz çok iyi yerlerdedir” diye konuştu.

Adıyaman Valiliği önünde gerçekleştirilen ambulans dağıtım törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 112 Acil Sağlık Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi İshak Karakurt ve sağlıkçılar katıldı.
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