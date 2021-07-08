Altınşehir mahallesinde kaldırım düzenleme çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir mahallesinde kaldırım düzenleme ve yenileme çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Altınşehir mahallesinde sürdürülen kaldırım düzenleme ve yenileme çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer mahallede daha önce tamamlanan yollarda sürdürdükleri kaldırım yenileme ve düzenleme çalışmalarının kısa süre içerisinde biteceğini dile getirdi. Mahalle sakinleri ise yapılan son çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ve ekibine teşekkür etti.