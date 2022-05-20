Altınşehir Anadolu Lisesinde İkinci Dil Şenliği düzenlendi

Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen 2. Dil Şenliği yoğun ilgi gördü.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın da katılarak gezmiş olduğu Altınşehir Anadolu Lisesi İkinci Dil Şenliğinde farklı dilleri konuşabilmenin ne kadar önemli olduğuna değinildi.

Okulun İngilizce Öğretmenleri Esef Dinçer, Sultan Bucak, Özge Çalışkan, Neslihan Erbil ve Arzu Elmacı koordinatörlüğünde 13 farklı ülke kültürü 371 öğrenci tarafından İngilizce olarak tanıtıldı. Okulda bu tarz etkinliklere ve çalışmalara oldukça önem verdiklerini vurgulayan Altınşehir Anadolu Lisesi Müdürü Yaşar Uslu, “Küreselleşmenin etkisiyle ülkeler arasındaki sınırların önemsizleştiği, teknolojinin ilerlemesi ile uluslararası insan hareketliliğin zirve yaptığı günümüzde farklı dil ve kültüre sahip insanlar arasında ortak iletişim dili olarak İngilizce önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, dil ile kültür arasında iç içe geçmiş ayrılmaz bir ilişki vardır. Fakat, her ne kadar ortak iletişim aracı olarak İngilizce kullanılsa da, sadece İngiliz kültürünü yaşatmak diğer kültürleri yozlaştırmakta ve zamanla yok olmasına neden olmaktadır. Bu sebeple, diğer milletlerin kültürleri hakkında da bilgi sahibi olmak farklı kültürlerden gelen insanların daha iyi ve kesintisiz bir iletişim kurmalarını sağlar ve kültür şoku yaşamalarını engeller. Bu bağlamda, Avrupa birliği ve Avrupa Konseyi ile paralel olarak Milli Eğitim Bakanlığı da çok kültürlülüğü yabancı dil eğitiminde desteklemektedir. Bu münasebetle, öğrencilerimizi uluslararası hareketliliklerinde farklı kültürlerden insanlarla anlaşabilmeleri için ortak iletişim dili olarak İngilizceyi etkili ve akıcı konuşmalarını sağlamaya ve farklı kültürleri tanımalarına yardımcı olmaya çalışmaktayız. Okul idaremizin teşviki ve öğretmenlerimizin özverili gayretleri öncülüğünde İlerleyen yıllarda da öğrencilerimizi 21. yüzyıla hazırlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her şey yarınlarımız olan öğrencilerimiz için” diye konuştu.