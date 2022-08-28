Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Adıyaman’da, alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kavşakta refüje çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu öğrenilen A.A. idaresindeki 06 DR 9846 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Altınşehir Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Meydana gelen kaza anını KGYS kameralarından fark eden polis ekipleri olay yerine sağlık ekipleri ve trafik polis ekipleri sevk etti. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri kazada kimsenin yaralanmadığını tespit edince olay yerinden ayrılırken trafik polisleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı işlemler sonrasında araç bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.