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Alitaşı Mahallesinde freze çalışması başladı
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Alitaşı Mahallesinde asfalt öncesi hazırlıklar başladı.
ADIYAMAN 04.09.2022, 15:07
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Alitaşı Mahallesinde asfalt öncesi hazırlıklar başladı.
Daha önce birçok noktada sürdürülen asfaltlama çalışmalarına Alitaşı Mahallesinde de devam eden Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede asfaltlama öncesi freze çalışması gerçekleştirdi.
Alitaşı Mahallesi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, asfalt öncesi hazırlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından yolun genişletilerek asfaltlanacağını dile getirdi.
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