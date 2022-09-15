Alitaşı Mahallesinde asfalt serimi

Adıyaman Belediyesi tarafından Alitaşı Mahallesinde asfalt serim çalışması yapılıyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan asfalt faaliyetleri çerçevesinde, Alitaşı Mahallesindeki sokaklarda yol düzenleme ve asfalt serim işlemi gerçekleşiyor.

Mahallede yürütülen failliyeler hakkında bilgi veren yetkililer, Adıyaman’ın her köşesinde yaptıkları çalışmaları Alitaşı Mahallesi’nde de sürdürdüklerini dile getirerek, faaliyetleri kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Mahalle sakinleri de sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.