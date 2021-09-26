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Alevi Kültür Derneği Başkanı Tanrıverdi’den Başkan Kılınç’a ziyaret

Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

ADIYAMAN 26.09.2021, 16:27
Alevi Kültür Derneği Başkanı Tanrıverdi’den Başkan Kılınç’a ziyaret

Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Adıyaman’da her kesimle sıcak ilişkiler kuran Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi’yi makamında ağırladı.

Makamında ziyaret ettiği Başkan Kılınç’la sohbet eden dernek başkanı Tanrıverdi, Başkan Kılınç’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi’ye teşekkür eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman’ın barış ve huzur kenti olduğunu dile getirdi.

Başkan Kılınç, “Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Ali Rıza Tanrıverdi’ye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim Göreve geldiğimizden beri dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeden herkese hizmet vermenin gayesi içindeyiz” diye konuştu.

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