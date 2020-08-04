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Alev alan otomobil küle döndü
ADIYAMAN’DA SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN OTOMOBİL KÜL OLDU.
ADIYAMAN 04.08.2020, 10:48
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Adıyaman’da seyir halindeyken alev alan otomobil kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Rezip Köyünde seyir halinde bulunan Hasan Değirmenci idaresindeki 46 HV 516 plakalı otomobil bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Otomobil sürücüsü bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan ise itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otomobil küle döndü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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