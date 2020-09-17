Alagöz, Sincik’te ki okulların durumunu yerinde gördü
ADIYAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AHMET ALAGÖZ, YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖNCESİNDE SİNCİK İLÇESİNDEKİ OKULLARI DENETLEDİ.
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, yüz yüze eğitim öncesinde Sincik ilçesindeki okulları denetledi.
Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek İlçe Müdürü Ahmet Aydın’dan Sincik’teki okulların pandemi ve uzaktan eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra çeşitli okulları ziyaret eden Alagöz, okulların gerek uzaktan eğitime gerekse de yüz yüze eğitim noktasında durumunu yerinde tespit etti. Okul müdürlerine, okul binasında, sınıflarda, tuvaletlerde, bahçede ve tüm ortak kullanım alanlarında uygulanacak sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları, öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili süreçlerin planlanması aşamasına önem göstermelerini isteyen Alagöz, yeni eğitim öğretim yılının sorunsuz geçmesini temenni etti.
Alagöz, daha sonra Sincik Kaymakamı Batuhan Bingöl’ü makamında ziyaret ederek, ilçenin eğitim ile ilgili durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu.
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