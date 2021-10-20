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Alacak verecek kavgasını polis ayırdı

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasına polis ekipleri müdahale etti.

ADIYAMAN 20.10.2021, 10:50
Alacak verecek kavgasını polis ayırdı

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasına polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler mahallesi Emine Yaşar Camii yakınlarında iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında bir birinden şikayetçi olmayan taraflar, polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.

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