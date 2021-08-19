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Alacak verecek kavgasında silahlar ateşlendi: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 19.08.2021, 20:51
Alacak verecek kavgasında silahlar ateşlendi: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden Kahta Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ayağından silahla vurulan Ahmet K. (18) yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet K., Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Meydana gelen kavga sonrası olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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