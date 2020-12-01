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Akrabalar arasında arazi kavgası

Adıyaman’da, akraba olan iki grup arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

ADIYAMAN 01.12.2020, 09:11
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Akrabalar arasında arazi kavgası
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Adıyaman’da, akraba olan iki grup arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesinde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polisler sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavga eden kişiler etkisiz hale getirildi. Polis ekipleri kavga eden her iki grubu olay yerinden uzaklaştırıldı.
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