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AK Parti’ye üyelik başvuruları online yapılabilecek

AK PARTİ ADIYAMAN İL BAŞKANI MEHMET DAĞTEKİN ÖNCÜLÜĞÜNDE YENİ ÜYE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

ADIYAMAN 10.09.2020, 13:50
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AK Parti’ye üyelik başvuruları online yapılabilecek

Yeni üye çalışmalarına aralıksız devam eden AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı, çevrimiçi başvuru için ‘akuyelikadiyaman.com’ web sitesini hizmete açtı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin öncülüğünde yeni üye çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu yıl 14 Bin yeni üye hedefiyle merkez ilçe ile birlikte 8 ilçede eş zamanlı olarak yeni üye kampanyasına başladıklarını dile getiren Başkan Dağtekin, “Adıyaman’ımızın genç ve dinamik bir nüfusu var. Hedef kitlemiz olan genç kardeşlerimizi de AK Parti Adıyaman ailesine kazandırmaktır. Pandemi, döneminde vatandaşlarımızın bizlere daha rahat ulaşabilmeleri için akuyelikadiyaman.com adlı dijital platformumuzu hemşehrilerimizin kullanımına sunduk. Böylelikle vatandaşlarımız yeni üye olmak isteyen kardeşlerimiz başvurularını online olarak yapabilecekler. Web sitesi üzerinden alınacak ön başvuruların akabinde, başvuru sahipleri ile iletişime geçerek ikamet ettiği yere göre ilçe teşkilatları, köy/mahalle temsilcileri tarafından üyelik işlemlerini tamamlayacağız. Her koşulda AK Partimize ve bu kutlu davanın lideri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkan Adıyaman’da inşallah en kısa sürede hedeflediğimiz 14 bin yeni üyeye ulaşarak vatandaşlarımızın AK Partimize olan gönül bağını resmileştireceğiz. Bu kutlu davada ben de varım, bu güzel yolda farklı ve nitelikli, bir sorumluluk üstlenmek istiyorum diyen her bir kardeşimizi partimize üye olmaya, ailemize katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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