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AK Parti teşkilatı Milletvekili Aydın ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman İl teşkilatı, Milletvekili Ahmet Aydın ile bir araya gelerek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

ADIYAMAN 07.10.2021, 16:55
AK Parti teşkilatı Milletvekili Aydın ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman İl teşkilatı, Milletvekili Ahmet Aydın ile bir araya gelerek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı öncesi Milletvekili Ahmet Aydın ile görüştü.

Milletvekili Ahmet Aydın’ı makamında ziyaret eden AK Parti heyeti, burada ildeki çalışmaları ele aldı.

Teşkilat olarak tek dertlerinin memleket olduğunu dile getiren Başkan Mehmet Dağtekin, “Ankara’da bölge il başkanları toplantısı öncesi Milletvekilimiz Ahmet Aydın, Fatih Toprak ve Yakup Taş ile bir araya geldik. Adıyaman gündemimizi değerlendirdik, yapılan yatırımların durumunu görüştük. AK Parti teşkilatı olarak bir ve bütün bir şekilde memleketimize hizmet yolundan yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

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