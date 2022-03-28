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AK Parti MKYK Üyesi Yanılmaz AK Partili belediyeleri ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Partili belediyeler ve teşkilatları ziyaret etti.

ADIYAMAN 28.03.2022, 21:56
AK Parti MKYK Üyesi Yanılmaz AK Partili belediyeleri ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Partili belediyeler ve teşkilatları ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fehmi Yılmaz tarafından Kahramanmaraş’ta karşılanan Mücahit Yanılmaz, Adıyaman programının birinci gününde Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar Beldesi ile Belören Belde Belediyelerini ziyaret etti. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ında hazır bulunduğu ziyarette Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan ve Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan’ın sunumu eşliğinde bugüne kadar yapılan ve gündem de olan projelerle ilgili çalışmaları anlatıldı.

Daha sonra Besni ilçesine geçen AK Parti heyeti Suvarlı Belediye Başkanı Gülfer Ağır ve Köseceli Belediye Başkanı Kerim Durgut’u ziyaret ederek her iki belde de devam ve planlanan çalışmalara yönelik istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yanılmaz daha sonra Besni Belediyesini ziyaret etti.

Adıyaman programının ikinci günün de ise AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fehmi Yılmaz ve teşkilat mensuplarıyla ilk olarak Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat’ı ziyaret eden Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, burada belediye çalışmalarıyla ilgili brifing aldı. Samsat ziyareti sonrası Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çatinkaya’yı makamında ziyaret eden AK Parti heyeti, belde belediyesi ve teşkilat çalışmalarına yönelik fikir alış verişinde bulundu. Daha sonra Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy’yu ziyaret eden Yanılmaz ve AK Parti heyeti ilçede devam eden hizmetlere yönelik istişarelerde bulundu. Adıyaman programının son ziyareti olan Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut ve Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut’u ziyaret eden AK Parti heyeti yerel yönetimlerinin gündemindeki konuları değerlendirildi.

Adıyaman ziyaretine ilişikn bir açıklama yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz 2023, 2053 ve 2071 vizyonu için Türkiye’de şehircilik anlamında çok önemli hedeflere odaklandıklarını belirterek, “ Bizim şehirlerimiz için çok fazla yapacak şeyimiz var. Adıyaman’daki AK Belediyelerimiz ise bu vizyon doğrultusunda çok önemli işlere imza atıyor. İki günü dolu dolu geçirdik. Biz geniş bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdinin derdini kendine dert edindiği, birbirinin sevgisinden keyif aldığı bir aileyiz. Bununla da yetinmeyip dünya mazlumlarının derleriyle dertlenen aynı zamanda dünya zalimlerine karşı dimdik duran bir aileyiz. Biz birbirine güvenen, birbirine inanan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Edoğan’ın talimatlarını yerine getirirken büyük bir dava şuuruyla yerine getiren mutlu bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde olmak bizler için bir onurdur bir gururdur Rabbim bu ailenin oluşmasına vesile olan ve bu aileye liderlik yapan Cumhurbaşkanımıza sağlık, sıhhat ve uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin” dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise konuşmasında sabahın erken saatlerinde başlayan programlarının iki gün devam ettiğini belirterek, “Bu toplantılarımızda Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Mücahit Yanılmaz’dan çokça istifade ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Bilindiği gibi 1994 yılı belediyeler için bir devrimdi. 1994 yılı öncesinde ideolojik takıntılı belediyecilik anlayışı hakimdi. Şükürler olsun ki bizimle beraber hizmet belediyeciliği başladı. İstanbul’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu’da bizim misyonumuza sahip birçok arkadaş, belediye başkanlığında eski karanlık dönemi kapattılar, yerine hizmet belediyeciliğini başlattı. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gönül belediyeciliğinde AK Belediyelerimiz büyük hizmetleri şehirlerimize kazandırıyorlar. Türkiye’de yerel yönetimde AK Parti bir markadır. Gönüllere dokunan işleriyle Belediyemiz, davayı omuzlayan Teşkilatımız ile Adıyaman Allah’ın izniyle emin ellerde. Bugün gezdiğimiz tüm belediyelerimizde bu ufku ve vizyonu gördük. AK Parti kurulduğu günden beri hem merkezi yönetimde hem mahalli idarelerde cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların üç beş katı hizmeti kazandırdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla her alanda hayatına dokunmadık hiçbir vatandaş bırakmadık. İnşallah bundan sonra da yine çetin yolları aşacak ülkemizin ve Adıyaman’ımızın yükselişi güçlü şekilde devam edecek” diye konuştu.

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